Muere un ladrón abatido por la Guardia Civil después de un atraco a mano armada

La Guardia Civil se veía obligada a responder a los disparos de un ladrón que, minutos antes, había atracado un banco con una escopeta. Un agente ha resultado herido y el atracador ha muerto en el tiroteo.

En Puerto Serrano, Cádiz, un hombre ha muerto mientras intentaba atracar un banco con una escopeta. Allí se enfrentaba con los agentes de la Guardia Civil, que no tenían más remedio que abatirlo.

El ladrón habría entrado a la sucursal poco antes de las 10:00 horas de la mañana y habría amenazado a un empleado y el director del banco por un botín de unos 1.500 euros.

A la salida del banco, se encontraba con los agentes, a los que habría respondido con disparos, hiriendo a uno de ellos, que se habría salvado gracias al chaleco antibalas.

El fallecido, un vecino de la localidad de 57 años muy conocido por sus vecinos, habría recargado hasta en tres ocasiones la escopeta, a juzgar por los cartuchos encontrados en la zona.

Bea de Vicente apunta que se iniciará una investigación judicial sobre el incidente, si bien apunta que "es un caso de manual de legítima defensa".

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