Ahora

EN DIRECTO

Sigue la última hora de los terremotos en Venezuela

En Puerto Serrano, Cádiz

Muere un ladrón abatido por la Guardia Civil después de un atraco a mano armada

La Guardia Civil se veía obligada a responder a los disparos de un ladrón que, minutos antes, había atracado un banco con una escopeta. Un agente ha resultado herido y el atracador ha muerto en el tiroteo.

La Guardia Civil se veía obligada a responder a los disparos de un ladrón que, minutos antes, había atracado un banco con una escopeta. Un agente ha resultado herido y el atracador ha muerto en el tiroteo.

En Puerto Serrano, Cádiz, un hombre ha muerto mientras intentaba atracar un banco con una escopeta. Allí se enfrentaba con los agentes de la Guardia Civil, que no tenían más remedio que abatirlo.

El ladrón habría entrado a la sucursal poco antes de las 10:00 horas de la mañana y habría amenazado a un empleado y el director del banco por un botín de unos 1.500 euros.

A la salida del banco, se encontraba con los agentes, a los que habría respondido con disparos, hiriendo a uno de ellos, que se habría salvado gracias al chaleco antibalas.

El fallecido, un vecino de la localidad de 57 años muy conocido por sus vecinos, habría recargado hasta en tres ocasiones la escopeta, a juzgar por los cartuchos encontrados en la zona.

Bea de Vicente apunta que se iniciará una investigación judicial sobre el incidente, si bien apunta que "es un caso de manual de legítima defensa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Ascienden a 188 los muertos por el doble terremoto en Venezuela: hay 200 personas atrapadas y 1.520 heridos
  2. El Congreso aprueba con el voto de Junts la moción del PP que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza
  3. Zapatero y el Gobierno, indignados por la filtración de datos personales del expresidente en el último informe de la UDEF
  4. Ábalos denuncia ser víctima de un juicio "político" y asegura que su condena a 24 años de cárcel estaba "predeterminada"
  5. "Prefieren que los niños respiren polvo que aire limpio": la guerra vecinal contra la excavación de las Lagunas de Ambroz de Madrid
  6. Así cayó 'la banda del Vaticano': 11 detenidos pista a pista y un botín de tres millones sin recuperar