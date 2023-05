La grabadora del móvil de un detenido de Vilamarxan recogió cómo la Policía Local del municipio valenciano trató de falsear los hechos por los que se le detuvo para agravarlos, tal y como ha recogido elDiario.es.

Todo ocurrió el 12 de abril de 2022, cuando el hombre, con varios antecedentes penales, llamó a la Policía por una discusión con una vecina. Aseguraba que la mujer se había introducido en su casa sin su permiso y había comenzado a abrir los armarios. Para demostrarlo, puso a grabar el móvil.

Sin embargo, ambos acabaron detenidos. Como previamente el hombre había activado la grabadora de su móvil para tratar de recoger su discusión con la vecina, llegó a grabar la conversación en la que los agentes debatían sobre los motivos de la detención.

"Está muy cogido con pizas. Tenemos que poner que estaba violento", asevera uno de los agentes en el audio al que ha tenido acceso el citado diario. En este sentido, el Ministerio Público ha reiterado que faltan pruebas sobre la veracidad de que el detenido actuara de manera violenta tras haber salido a la luz la grabación.

El hombre denunció a la Policía tras haber recogido la conversación con la grabadora por los delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos, pero la titular del Juzgado ha suspendido el proceso penal basándose en que la prueba se obtuvo de forma 'ilegal'.

En la grabación, tal y como recoge elDiario.es, se escucha a la agente decir 'pienso que la he cagado', e incluso mientras firma las copias del atestado expone: "Joder, me siento super mal, mira que es un personaje, que se merece lo que le caiga, pero esta vez no lo ha hecho".