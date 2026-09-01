Contenedores convertidos en casas para migrantes: Ceuta prepara módulos prefabricados para alojar a 270 menores

Los detalles Una empresa gallega está reacondicionando contenedores de transporte marítimo para convertirlos en viviendas de tres dormitorios con literas.

Ante el colapso del sistema de acogida en Ceuta, el Gobierno está trabajando para proporcionar alojamiento a 270 menores. Para ello, ha contratado a la empresa gallega Kubox Modular para transformar contenedores marítimos en módulos habitacionales. Estos contenedores serán reacondicionados con literas, iluminación y climatización, y estarán divididos en tres dormitorios con puerta, ventana, conexiones eléctricas y aire acondicionado. La empresa, ubicada en Ourense, se ha comprometido a entregar un módulo cada dos días, con el objetivo de completar el proyecto en 20 o 25 días, para ofrecer a los menores un alojamiento digno.

Ante el colapso del sistema de acogida, el Gobierno de Ceuta está trabajando para dar alojamiento a 270 niños y niñas. Para ello, ya ha encargado a una empresa gallega la transformación de varios contenedores marítimos en módulos habitacionales para dar cabida a los menores.

"La composición de literas, iluminación y climatización permitirá albergar a 270 niños", explica Henrique Rodríguez, gerente de Kubox Modular, la empresa encargada de este proyecto.

Se trata de contenedores de transporte en barco que serán reacondicionados y convertidos en viviendas prefabricadas con todas las condiciones necesarias de habitabilidad.

"Cada uno de ellos está dividido en tres dormitorios, y cada dormitorio tiene una puerta y una ventana, sus conexiones eléctricas y aire acondicionado", detalla Sergio Nogueira, arquitecto de Kubox Modular.

La empresa, con sede en Ourense, trabaja a destajo para intentar mantener un ritmo de construcción de, al menos, un módulo cada dos días. "Intentaremos llevar los módulos para esos 270 niños en unos 20 ó 25 días", asevera Henrique Rodríguez.

De esta forma, se busca que los menores, que son los más débiles en esta crisis migratoria que se vive en Ceuta desde hace más de un mes, tengan un alojamiento digno.

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