Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes tras su grave cogida

Los detalles La intención del diestro, que se encuentra muy animado y motivado, sería retomar sus entrenamientos esta semana con vistas a acelerar el proceso de rehabilitación de las graves heridas sufridas.

El torero José Antonio Morante de la Puebla está considerando retomar sus compromisos profesionales tras la grave cornada sufrida el 20 de abril en la plaza de la Maestranza. Ha solicitado al empresario Alberto García, gestor del coso de Valladolid, que no le sustituya en su próxima cita el 10 de mayo, donde compartirá cartel con Roca Rey y Juan Ortega. Morante, que pasó el fin de semana entre su hogar en La Puebla del Río y una finca en Bollullos Par del Condado, planea retomar sus entrenamientos para acelerar su recuperación. La cornada le causó una herida grave, afectando su recto y musculatura esfinteriana anal, lo que requirió cirugía inmediata. A pesar de la gravedad, el diestro se muestra animado y motivado para regresar a los ruedos.

El diestro José Antonio Morante de la Puebla no descarta retomar todos sus compromisos pendientes y, de hecho, ha pedido al empresario Alberto García, gestor del coso de Valladolid, que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional del 10 de mayo.

Esa es su intención, según ha avanzado El Norte de Castilla, que asegura que ha pedido al empresario de la plaza de Valladolid que no le sustituya aún en su siguiente cita profesional junto a Roca Rey, que también permanece convaleciente, y Juan Ortega para lidiar un encierro de Jandilla.

Morante, según avanzó este domingo Canal Sur en el transcurso de la retransmisión de la corrida que cerró la Feria de Abril, habría pasado el fin de semana entre su domicilio de La Puebla del Río (Sevilla) y una nueva finca que ha adquirido en la localidad onubense de Bollullos Par del Condado.

La intención del diestro, que se encuentra muy animado y motivado, sería retomar sus entrenamientos esta semana con vistas a acelerar el proceso de rehabilitación de las graves heridas sufridas el pasado 20 de abril en la plaza de la Maestranza, que le afectaron al recto, según el parte emitido por Octavio Mulet, el cirujano que le operó en la enfermería del coso.

Morante fue ingresado esa noche en el hospital Viamed Santa Ángela de Sevilla aunque pidió el alta voluntaria el pasado viernes para seguir recuperándose en su domicilio de esa fuerte cornada sufrida del último toro que tenía que lidiar en una feria en la que había marcado las cotas artísticas más importantes, especialmente en su actuación del 16 de abril, un día en el que sin cortar orejas llegó a ser sacado a hombros de la plaza.

El parte oficial precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros".

Los gestos de dolor del matador cigarrero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida. Fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería, donde fue intervenido por el equipo de Mulet. La emisión del parte delató que los destrozos habían sido mayores de los esperados en un primer momento.

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