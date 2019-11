Uno de los integrantes de la conocida como 'Manada de Callosa', interno en la cárcel de Alicante II en régimen de prisión provisional, se ha visto implicado en una agresión sexual dentro del centro penitenciario.

Según informa 'El Mundo', uno de esos cuatro jóvenes encarcelados por violar grupalmente a una joven de 19 años el día de año nuevo en Callosa d'En Sarrià (Alicante) ha participado junto a tres presos más en una agresión sexual a otro interno.

Los acusados introdujeron un palo de madera por vía anal a la víctima, que necesitó atención médica. Todo sucedió la pasada semana en la citada cárcel, ubicada en la localidad de Villena.

Precisamente se trata del único preso de 'La Manada de Callosa' que está en esa cárcel: un hecho que se debe a su edad, 19 años. Y es que en ese centro, más moderno que el de Fontcalent donde están el resto, existe un módulo para presos de entre 18 y 19 años.

Según el citado diario, los hechos sucedieron cuando los tres reos acorralaron a la víctima. Tras una discusión procedieron a agredirle sexualmente, hechos por los que fueron llamados al orden.

Ahora la dirección de la cárcel estudia las medidas que adoptarán tras el suceso. Una de ellas es expedientar a los jóvenes y la otra es expulsarles del módulo de educación y respeto, donde están actualmente.

'La Manada de Callosa' violó a una joven y grabó el momento en vídeo

Los miembros de 'La Manada de Callosa' se encuentran en prisión provisional tras la denuncia por agresión sexual de una joven de 19 años. Los acusados grabaron un vídeo del momento con imágenes muy explícitas que serán claves para determinar su papel en la violación.

El abogado de la víctima, González Fernández, que vio el vídeo que los agentes encontraron en el teléfono móvil de uno de los cuatro detenidos, explicó que en las imágenes se ve que es "una agresión sexual plena".

"No me genera ningún tipo de duda que hay agresiones sexuales plenas de estos cuatro varones", afirmaba el abogado, quien aseguró que los detenidos eran plenamente conscientes de lo que estaban haciendo "por más que ellos digan que consumieron drogas".

Además, ralató que en el vídeo se ve cómo los acusados mantienen conversaciones entre ellos en las que "se organizan para proceder a la agresión". Mientras, la víctima, "totalmente narcotizada", en todo momento dice "no, no, no, parad, parad".

Tanto el psicólogo como el abogado aconsejaron a la joven agredida que no vea este vídeo para no recordar las imágenes del momento del ataque, ya que ella "es consciente de lo que ocurrió pero no tiene un recuerdo nítido ni una imagen en la cabeza".

La víctima recuerda muy poco de los hechos, solamente los momentos previos a la intoxicación con narcóticos y alcohol. La joven fue víctima de una intoxicación etílica y de cocaína, según han confirmado los análisis, pero se piensa que también fue intoxicada con burundanga porque sus síntomas se correspondían más con el consumo de esta sustancia.