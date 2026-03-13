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En Castilla y León

Un micro abierto capta a un miembro de la Federación de Caza comparando la codorniz con los chinos: "¿Es relevante? Es que hay dos mil millones"

¿Por qué es importante? Informes oficiales apuntan a una gran caída de la población de este tipo de aves. Por ello, el Gobierno está estudiando presentar ante la Unión Europea medidas restrictivas sobre su caza.

Un miembro de la Federación de Caza compara la caza de la codorniz con los chinos: "¿Es relevante? Es que hay dos mil millones"
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Una vez más, el despiste al conversar ante un micrófono abierto ha revelado más, y temas más importantes, que lo que se puede declarar de forma consciente. En esta ocasión, el pillado ha sido un miembro de la Federación de Caza de Castilla y León. Ha hecho una inapropiada comparación entre la gran población de codornices en España y el número de habitantes de China.

Porque para José Antonio Pérez Garrido no hay ninguna importancia en el hecho de cazar a un gran número de estas aves porque "hay millones de ejemplares". Y dice: "Si hablamos de chinos, que se mueran diez millones de chinos, ¿es relevante? Es que hay dos mil millones".

Esta es su analogía. Las palabras que ha pillado un micrófono indiscreto y abierto en un acto del el I Foro de la Codorniz, que se celebró el pasado 11 de marzo, en Valladolid.

Un miembro de la Federación de Caza compara la caza de la codorniz con los chinos: &quot;¿Es relevante? Es que hay dos mil millones&quot;Un miembro de la Federación de Caza compara la caza de la codorniz con los chinos: "¿Es relevante? Es que hay dos mil millones"laSexta

Allí estaba José Antonio Pérez Garrido, como promotor del acto y miembro de la Federación Castellano y Leonesa de Caza. Separado de la mesa de conferencias, se mantiene de pie, charlando con otro asistente. El tema de conversación: defender, ante todo, las cuotas de caza de la codorniz.

Porque mientras que los amantes de la caza defienden justo la tesis del protagonista de la pillada, los informes oficiales apuntan a una gran caída de la población de este tipo de ave. Por ello, el Gobierno está estudiando presentar ante la Unión Europea medidas restrictivas sobre su caza.

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