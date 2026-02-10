"La caza en España no está dedicada a los ricos, es una gilipollez": así defiende un cazador que la caza "es un acto social asequible a todos"

Lolo, uno de los cazadores de la finca de lujo que visita Jalis de la Serna, asegura que la caza "es un espectáculo brutal" que sirve como "acto social" y que no depende de la clase económica: "Es asequible a todos".

Jalis de la Serna charla en este vídeo con Lolo, un cazador durante la jornada de caza de perdiz en una finca de lujo entre Ciudad Real y Jaén. El cazador explica que en la caza se hacen "muchas" relaciones sociales: "Puedes hacerlas también yendo a ver al Real Madrid al Bernabéu, pero aquí encuentras gente de tu entorno, que no quiere decir ni mejor ni peor, pero es gente que le gusta el campo, que le pueden gustar las tradiciones".

"Son personas con las que yo me suelo juntar, me da igual pobres, ricas o pensionistas, son personas de campo, que son con las que yo estoy a gusto", insiste el cazador. Además, sobre las gente que critica la caza como maltrato animal, Lolo destaca que "para criticar una cosa hay que conocerla" y asegura que los críticos son "cuatro tontos que hacen ruido".

Por último, preguntado sobre por qué cree que el mundo de la caza se relaciona con la élite, el cazador insiste en que "la caza en España no está dedicada a los ricos": "Eso es una gilipollez como un piano". "Todos los pueblos de España, puede que no tengan iglesia o bar, pero todos tienen coto de caza", asegura Lolo, que destaca que "si hay tres habitantes, los tres están metidos en el coto de caza": "Los domingos salen con su perrillo, matan una liebre o un jabalí y se la comen".

"Es un acto social", insiste el cazador, que afirma que "la caza en España es absolutamente asequible a todo el mundo".

