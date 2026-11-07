Un mes sin Maricarmen: flores y velas frente a su casa para recordar a la mujer cuyo desahucio movilizó a todo un país

El contexto Maricarmen se enfrentó hasta a cuatro intentos de desahucio. El último de ellos terminó con su traslado al hospital, donde falleció días después.

Hace un mes falleció Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo desahucio impactó profundamente al país y generó una serie de protestas que culminaron en la Puerta del Sol, provocando un adelanto electoral. Este viernes, decenas de personas se reunieron frente a su antiguo hogar para rendirle homenaje con flores y velas. Maricarmen enfrentó cuatro intentos de desahucio, el último la llevó al hospital, donde falleció. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda. Su primo, Vicente Losada, ha pedido que su legado y lucha no se olviden.

Se cumple un mes del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio conmocionó a todo el país y desencadenó una ola de movilizaciones que llegó hasta la Puerta del Sol y que terminó provocando incluso un adelanto electoral. Este viernes, decenas de personas se han acercado hasta el edificio en el que vivía para rendirle homenaje con flores y velas, justo frente a la que fue su casa.

Maricarmen se enfrentó hasta a cuatro intentos de desahucio. El último de ellos terminó con su traslado al hospital, donde falleció días después. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y movilizó a ciudadanos y colectivos que salieron a la calle para denunciar su situación.

Entre las personas que han querido recordarla está su primo, Vicente Losada, que la acompañó hasta el último día y que ha pedido que su historia no se olvide y que su lucha continúe: "Hoy hace un mes que nos dejó justo. Hablo de mi prima, pero sobre todo hablo de una mujer valiente que a sus 87 años se vio obligada a luchar por lo único que le quedaba, que era su hogar", ha recordado.

La muerte de Maricarmen llegó después de meses de resistencia frente a los intentos de desahucio. Su caso provocó una importante respuesta social, con una concentración en la Puerta del Sol y movilizaciones que fueron creciendo hasta desembocar en una huelga general y en la convocatoria anticipada de elecciones.

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