Horas antes del brutal crimen de Valga, el autor confeso del asesinato escribió un mensaje a su expareja a través de Facebook, según publica Diario de Pontevedra. En él, le decía a la víctima: "Deja de ir de víctima que ya cansas". Y añadía: "A mí no me manchas más el nombre".

Este mismo medio afirma que entre el asesino y la víctima existían problemas desde su separación, ya que el hombre se quejaba de que no veía a los niños todo lo que quería.

El entorno de la víctima también asegura que, además de las discrepancias por las visitas del hombre a sus hijos, también tenían problemas por una casa que construyeron en Valga. "Una casa a nombre de tus padres y cómo me negué a que lo pusieran en el catastro, vas y me pides el divorcio y encima no me dejas ver a los niños", se lee en un mensaje.

Además de a su exmujer, el hombre también asesinó a tiros a la madre y a la hermana de ésta delante de sus hijos de 4 y 7 años. El delegado de Gobierno en Galicia afirma que en este caso no constan denuncias previas por violencia machista ni "ningún tipo de información que pudiese presumir que podía suceder algo así".