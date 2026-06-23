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Investigan lo ocurrido

Al menos siete heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana, Málaga

Los detalles Varios ciudadanos alertaron al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

El Hospital Comarcal de la Axarquía en una imagen de archivo. El Hospital Comarcal de la Axarquía en una imagen de archivo.Europa Press
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Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas en un atropello múltiple ocurrido en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas del pasado lunes, momento en el que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.

En un primer momento, los sanitarios señalaron que tres personas habían resultado heridas en este suceso aunque la cifra se ha elevado en las últimas horas hasta siete: dos menores de 5 y 14 años, tres mujeres de 45, 48 y 79 y dos hombres de 44 y 77 años.

Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto al menor de 14 años que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja. Se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante.

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