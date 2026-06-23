Al menos siete heridos en un atropello en la terraza de un bar de Frigiliana, Málaga

El Hospital Comarcal de la Axarquía en una imagen de archivo.

Los detalles Varios ciudadanos alertaron al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián.

Un atropello múltiple en la terraza de un bar en Frigiliana, Málaga, ha dejado siete heridos, incluidos dos menores, según Emergencias 112 de Andalucía. El incidente ocurrió el pasado lunes a las 19:30 horas, cuando un vehículo atropelló a varias personas en la calle San Sebastián. El 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que no intervinieron, y a la Policía Local. Inicialmente, se reportaron tres heridos, pero la cifra aumentó a siete, incluyendo dos menores y cinco adultos. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos. Se investiga si la conductora sufrió un problema sanitario.

Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas en un atropello múltiple ocurrido en la terraza de un bar de Frigiliana (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas del pasado lunes, momento en el que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

La sala del 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias, a los bomberos, que finalmente no han tenido que intervenir, y a la Policía Local.

En un primer momento, los sanitarios señalaron que tres personas habían resultado heridas en este suceso aunque la cifra se ha elevado en las últimas horas hasta siete: dos menores de 5 y 14 años, tres mujeres de 45, 48 y 79 y dos hombres de 44 y 77 años.

Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto al menor de 14 años que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja. Se investiga si la conductora del turismo ha podido sufrir algún problema de carácter sanitario al volante.

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