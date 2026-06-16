Al menos ocho heridos tras la deflagración de una bombona en un restaurante de Sayalonga (Málaga)

Los detalles La explosión de una bombona de gas en un restaurante de Sayalonga (Málaga) ha dejado ocho heridos, entre ellos dos menores, y ha provocado el derrumbe de la planta superior del inmueble. Ninguno de los afectados requirió ingreso hospitalario.

Ocho personas, incluidos dos menores, resultaron heridas tras la explosión de una bombona de gas en un restaurante de Sayalonga, Málaga. El incidente, que ocurrió a las 20:15 horas del lunes, provocó el derrumbe de la planta superior del establecimiento y daños en una vivienda adyacente. El servicio de emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga informaron que, tras el aviso, se movilizaron bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios. Los heridos, entre 2 y 88 años, no requirieron hospitalización. Se realizaron labores de desescombro y se retiraron bombonas del lugar, mientras la zona fue precintada por seguridad.

Ocho personas, entre ellas dos menores, han resultado heridas tras la explosión de una bombona de gas en un restaurante de Sayalonga (Málaga), un suceso que provocó el derrumbe total de la planta superior del establecimiento. Así lo han informado el servicio de emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

El aviso se recibió en torno a las 20.15 horas de este lunes, cuando un particular alertó al 112 de una fuerte deflagración en un local situado en la plaza Don Rafael Alcoba. La explosión causó además daños en una vivienda ubicada sobre el restaurante.

Tras recibir la alerta, el centro coordinador movilizó a efectivos de Bomberos, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó una UVI móvil y un equipo médico al lugar. Los sanitarios atendieron a dos menores, de 2 y 7 años, y a seis adultos de entre 33 y 88 años. Ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a un centro hospitalario.

Según han detallado los bomberos, el restaurante cuenta con dos plantas y la explosión se originó en la superior mientras el negocio se encontraba abierto. La fuerza de la detonación provocó el colapso completo de ese nivel del inmueble.

Los efectivos realizaron labores de desescombro para descartar la presencia de personas atrapadas y retiraron varias bombonas que permanecían en el interior del establecimiento. En la planta afectada también había una vivienda, cuya inquilina fue acompañada por los bomberos para recoger documentación y enseres esenciales antes de ser realojada temporalmente, a la espera de una evaluación técnica del edificio.

La onda expansiva causó además daños parciales en la fachada y en una ventana del inmueble colindante. Como medida preventiva, la zona ha quedado precintada para garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes.

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