Al menos ocho detenidos por una brutal paliza a un adolescente solicitante de asilo en Londres

La Policía ha difundido imágenes de tres personas que quiere identificar para aclarar lo sucedido el viernes por la noche, cuando cerca de 20 personas propinaron en Croydon una brutal paliza a un joven de 17 años, que quedó con graves heridas en la cabeza y en la cara.

