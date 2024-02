Tragedia en Valencia. Un gran incendio ha arrasado parte de un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, y ha dejado al menos cuatro muertos, 14 heridos de diversa consideración y 19 personas desaparecidas. El fuego, que se ha iniciado en la tarde de este jueves, se ha expandido con gran rapidez por todo el bloque a causa del material de la fachada, que según los expertos era altamente inflamable. Además, las condiciones climatológicas adversas han dificultado las labores de extinción de los Bomberos. Seis de ellos han resultado heridos durante el operativo.

Al parecer, el fuego se ha originado en un séptimo piso y se ha extendido al resto del inmueble, según ha informado Emergencias. La voz de alarma se ha dado sobre las 17:30 horas. En ese momento, vecinos del edificio y viandantes han avisado de las primeras llamas que, tan solo media hora más tarde, invadían casi todo el complejo de viviendas. El fuego ha generando una gran columna de llamas y una densa humareda que ha afectado a varias plantas del edificio, situado entre Maestro Rodrigo y Poeta Rafel Alberti. El 112 ha movilizado numerosas dotaciones de Bomberos municipales, dos SAMU y un SVB hasta el incendio, lugar al que también se han desplazado agentes de la UME.

Por el momento, no se conoce un balance preciso de víctimas mortales, si bien se ha podido confirmar cuatro fallecidos que ha podido registrar el dron de rastreo los servicios de emergencias. Pocos minutos después, el Ayuntamiento de Valencia ha dado a conocer que hay casi una veintena de vecinos desaparecidos. Hasta que el fuego no se extinga completamente, no se podrá acceder al interior del bloque para conocer con detalle el alcance de los daños vitales y materiales derivados de esta tragedia que ha consternado al pueblo valenciano y al resto de España.

Según la especialista que peritó el edificio hace unos años, la fachada contenía poliuretano, que es altamente inflamable, "y eso es lo que ha ocasionado que el edificio ardiera en menos de media hora", ha señalado en declaraciones a 'À Punt'. La perito ha detallado que el inmueble se construyó en 2005 y, en aquel entonces, este material "no tenía la fama" con la que cuenta en la actualidad.

Un rescate de alto riesgo

Durante los intensos trabajos para apagar las llamas se han vivido momentos de auténtica tensión, como el que han protagonizado dos personas que habían quedado atrapadas por las llamas. Durante varias horas, los bomberos han intentado acceder al balcón de la séptima planta donde se encontraban un hombre y una mujer. Finalmente, a última hora de la tarde, y tras sofocar las llamas que rodeaban a las víctimas, han podido romper el cristal del balcón y rescatar a ambas. Los civiles heridos han sido trasladados a distintos hospitales por inhalación de humo. Además, se ha instalado un hospital de campaña junto al doble edificio para atender a los evacuados.

Una ola de solidaridad vecinal ha surgido casi de inmediato para ayudar en lo posible a las personas que, de un momento a otro, se han quedado sin casa y sin pertenencias. Las autoridades han dispuesto, además, varias alternativas de alojamiento. "Se ha quemado todo, todo, todo. No tengo ni cartera, me he quedado con lo puesto", ha lamentado Vicente, uno de los vecinos que ha sufrido esta catástrofe. No ha sido el único. A lo largo de la tarde y la noche, laSexta ha podido hablar con distintos afectados que han reconocido estar "destrozados" y sorprendidos por lo ocurrido: "Esto no se había visto jamás, yo he visto incendios de tres cuatro pisos, pero todo un edificio entero es impresionante, un drama".

Las reacciones políticas no han tardado en sucederse. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón se ha trasladado a la zona y se ha mostrado "consternado" por lo ocurrido. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el terrible incendio de este edificio de Valencia. Según ha indicado en redes sociales, se ha puesto en contacto con Mazón, así como con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para "conocer de primera mano la situación y ofrecer toda la ayuda que sea necesaria". Asimismo, ha trasladado su "solidaridad a todas las personas afectadas y el reconocimiento a todos los efectivos de emergencia ya desplegados en el lugar".