Llega el Día de San Valentín y redes sociales como Facebook o Instagram se llenan de fotos de tortolitos enamorados. Otros se atreven con un regalo a su pareja acompañado de una bonita tarjeta firmada con un "te quiero".

Si estás buscando una frase sincera y romántica para titular una foto o para rellenar tu tarjeta del regalo, pero las letras no son tu punto fuerte… ¡no te preocupes! Hay quien ya ha puesto palabras a los sentimientos.

A continuación, hemos hecho una selección de citas que encajan a la perfección con el Día de San Valentín. El amor es pura inspiración, no solo rellena las letras de las canciones, sino que es el aliento de la poesía y de la literatura. Al fin y al cabo, es el motor del ser humano, ¿no os parece?

Frases célebres de filósofos y literatos

"Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quien se puede enamorar de tu sonrisa". Gabriel García Márquez.

"En un beso sabrás todo lo que he callado". Pablo Neruda.

"El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad". William Shakespeare.

"Hay siempre un poco de locura en el amor. Más también hay siempre un poco de razón en la locura". Friedrich Nietzsche.

"Hay un camino seguro para llegar a todo corazón: el amor". Concepción Arenal.

Lo mejor de la poesía

"Quiero hacer contigo lo que la poesía aún no ha escrito". Elvira sastre

"No me voy a olvidar de ti porque he querido más a esos ojos que a mis propias manos, y eso que con ellas amortiguo cada caída". Loreto Sesma

"Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos". Gabriela Mistral

"Amar es mirar a esa persona por primera vez por el resto de tu vida". Victoria Ash

"'Amor' es la palabra que resuelve el crucigrama". Marwan

El tema más concurrido en la música: el amor

"Qué maravillosa es la vida desde que sé que estás en el mundo". 'Your song', Elton John.

"Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren". 'Contigo'. Sabina

"No quiero sentir otra caricia, no quiero empezar otro fuego. No quiero conocer otro beso, cariño, salvo que sea de tus labios". 'I´ll never love again', Lady Gaga.

"Cambiaría mi vida por repetir mil instantes y daría mil instantes por llamarte vida mía". 'Ceniza', Beret.

"Cada parte de mí ama cada parte de ti; tus curvas y tus límites, tus perfectas imperfecciones". 'All of me', John Legend.

"Cuando dices que me amas, ten presente que yo te amo más". 'Adore you', Miley Cyrus.

"Toma un pedazo de mi corazón y hazlo tuyo, así cuando estemos separados nunca te sentirás sola". 'Never be alone', Shawn Mendes.

"El amor solo es una palabra, pero tu le aportas definición". 'Crazy in love', Eminem

"Si quieres las estrellas vuelco el cielo". 'Sin miedo', Rosana

"Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende; sacas al sol las pestañas y el mundo florece". 'Mi Marciana', Alejandro Sanz

Anónimas pero muy románticas

"No te amo por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo".

"Te diría que eres mi media naranja, pero la verdad es que eres mi naranjo entero".

"Lo más bonito que podré darte en la vida son las gracias por hacerme tan feliz".

"Quisiera que me besaras hasta dejarme sin aliento. Perder el conocimiento, tocar el cielo contigo…".

"Te amo por todo lo que me has enseñado y por todo lo que aún quiero aprender de ti".