La Protectora Amics dels Animals del Segrià de Lleida ha denunciado en sus redes sociales la muerte violenta de una gatita de dos meses a la que sus propietarios le hicieron explotar un petardo en la boca.

El pasado 22 de junio un hombre se encontró al animal tirado en la calle en muy mal estado, agonizando y desangrándose. En el veterinario le dijeron que "probablemente a la pequeña Dulcinea, una gatita de apenas dos meses, algún malnacido le había puesto un petardo en la boca".

Allí la atendieron de urgencia pero era necesario intervenirla de urgencia para reconstruirle la boca, una operación muy costosa de la que el hombre no podía hacerse cargo.

Se trasladó a la gata al veterinario de la protectora donde pudieron operarla con éxito. La cirugía había salido bien pero su frágil estado y corta edad hicieron que apenas tres días después, el pasado 25 de junio, Dulcinea falleciese.

"A las 20:00h lamentablemente, Dulcinea ha fallecido, su frágil cuerpo no ha soportado más tiempo. Buen viaje pequeña, gracias a tu salvador no has muerto sola y agonizando en la calle. Gracias a todos por el interés y las donaciones", ha comunicado la ONG.

Tras el suceso, la protectora ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que maltratan a los animales y a la sociedad para que denuncie este tipo de actos y no salgan impunes.

"Es triste, lamentable y muy difícil de asimilar que entre nosotros existan humanos capaces de hacer algo así simplemente para divertirse. Estos sujetos son psicópatas no hay duda, y tienen padres, hermanos, familia y amigos que seguramente habrán sido testigos más de una vez de alguna de sus fechorías. Están a tiempo de denunciarlo antes de que elijan otra víctima animal o humana", concluyen.