Más Vale Tarde acompaña a la Guardia Civil con un radar móvil: excesos de velocidad, sin cinturón y permisos caducados

Más Vale Tarde acompaña a la Guardia Civil durante un control de velocidad con un radar móvil. Durante la jornada, encuentran a un conductor que se confiesa reincidente y otro que dice que recurrirá a pesar de haber sido pillado a 155 kilómetros por hora.

MVT en Acción ha acompañado a la Guardia Civil con un radar móvil. El mes pasado hubo una campaña que duró solo seis días y captaron a 78.000 conductores cometiendo exceso de velocidad. 15 de ellos incluso fueron detenidos por ir a más de 200 kilómetros por hora.

En el vídeo sobre estas líneas, los reporteros se suben a un coche de la Guardia Civil en un servicio de radar en dinámico, donde uno de los vehículos hace la lectura y otro, que va más adelante, se encarga de detener al infractor para notificarle la infracción.

De este modo, paran un coche por exceso de velocidad e ir sin cinturón de seguridad. Se enfrenta a una sanción de 300 euros y dos puntos de carnet de conducir por el exceso de velocidad y cuatro puntos y 200 euros por el cinturón.

"La semana pasada me pararon unos compañeros vuestros igual", comenta el conductor, que reconoce que también iba sin cinturón. "El principal objetivo de la denuncia es que usted tome conciencia. Tiene un accidente ahora mismo a la velocidad que iba y se ha matado", le explica el agente.

El conductor afirma que ya ha hecho dos cursos de reeducación, en ambos caso por pérdida de carnet.

"Lo importante es llegar"

En otra ocasión, cuando no se puede detener el vehículo, se envía la denuncia al domicilio. En este caso, sí que se para un automóvil que iba a 155 kilómetros por hora. Se enfrenta a una multa de 300 euros y la retirada de dos puntos del carnet.

A pesar de la foto, el conductor asegura que va a recurrir la multa. "El recurso es algo que tiene derecho todo ciudadano e intentará desvirtuar la prueba", comenta el guardia civil, que señala que, en este caso, ya no podría pagarla con una rebaja del 50%.

Otro hombre es 'cazado' a 148 por hora. Tras comprobar su documentación, se descubre que tiene el permiso caducado desde hace seis años. "Queda deshabilitado para conducir. No es ningún delito, pero sí es una sanción administrativa", apunta el agente.

"Hay un alto porcentaje de personas que siguen creyendo que se puede correr y hay que tomar conciencia de que lo importante es llegar", apunta el guardia civil.

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