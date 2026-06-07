Más uniformes que sotanas: el histórico operativo de seguridad con más de 14.000 agentes ante la visita del papa a Madrid

Los detalles Bajo tierra, llevan semanas supervisando alcantarillas y accesos subterráneos, un trabajo fundamental del dispositivo antiterrorista. Y sobre el terreno hay guías caninos especializados en detectar sustancias peligrosas.

La visita del papa a Madrid representa un desafío logístico y de seguridad sin precedentes, con miles de personas y decenas de actos programados. Para garantizar su normal desarrollo, se ha desplegado uno de los mayores operativos de seguridad en la historia de la Policía Nacional, involucrando a más de 12.000 agentes. El dispositivo incluye controles exhaustivos con escáneres, guías caninos para detectar sustancias peligrosas y el equipo TEDAX, conocido como 'Titán', para intervenciones ante amenazas. Además, se han supervisado alcantarillas y accesos subterráneos como parte del dispositivo antiterrorista. También participan 16 drones y siete helicópteros, en colaboración con la seguridad del Vaticano.

Desde el aire se entiende la magnitud del desafío de la visita del papa a Madrid, con miles de personas, decenas de actos y el único objetivo de que todo transcurra con normalidad. Para conseguirlo, se ha puesto en marcha un histórico operativo de seguridad. "Se trata del mayor reto que afronta la Policía Nacional en sus 200 años de historia", señala Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía.

Más de 12.000 agentes participan en este dispositivo solo en su visita a la capital y el despliegue se nota desde el primer filtro. Todos los asistentes pasan por escáneres y sus bolsos, mochilas y pertenencias son registrados.

Sobre el terreno, los guías caninos especializados en detección de sustancias peligrosas revisan continuamente. "Tenemos que cuidar todo para que hagan espacios de trabajo y también de descanso", subraya Francisco Salvador, responsable de la Unidad Canina de la Policía Nacional.

También vigilan desde otras perspectivas y si aparece cualquier amenaza, entra en acción 'Titán', que es como han bautizado a un TEDAX. "Para nosotros, es una pieza y un elemento esencial en las intervenciones ante amenazas", destaca un agente.

Y bajo tierra, llevan semanas supervisando alcantarillas y accesos subterráneos. En este sentido, Ricardo Gutiérrez expresa que es "un dispositivo de seguridad acorde a las circunstancias del nivel de alerta terrorista".

Hay hasta 16 drones y siete helicópteros desplegados, unas cifras récord, y los efectivos españoles han estado trabajando codo con codo "con la seguridad del Vaticano". Se trata de un dispositivo que "se lleva preparando desde que hubo rumores de que el Santo Padre iba a visitar España", indica el portavoz de la Policía Nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido