Órdenes claras y una pistola táser: así consiguió la Policía de Castilleja de la Cuesta neutralizar a un hombre con un cuchillo de grandes dimensiones

Los agentes de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, conseguían reducir en plena calle y con una pistola táser a un hombre que acababa de robar en una gasolinera y que portaba un cuchillo de grandes dimensiones. El momento fue grabado por un testigo.

En Castilleja de la Cuesta, en la provincia de Sevilla, la Policía Local ha tenido que intervenir para detener a un peligroso atracador que, además, portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

El presunto delincuente habría robado en una gasolinera minutos antes, llevándose un botín de unos 300 euros y escapando en una bicicleta.

Una vez en su pueblo, a pocos kilómetros, los agentes de la Policía Local recibieron el aviso de que se estaba produciendo una reyerta. Allí se encontraron con este individuo, que incluso intentó atacarlos.

Los agentes consiguieron reducirlo recurriendo a una pistola táser. Una vez detenido, el sujeto fue trasladado a dependencias policiales y se recuperó todo el dinero sustraído.

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