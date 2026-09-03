Se entrega tras clavar un arpón de pesca a un desconocido y atarlo a una barandilla tras una discusión de tráfico en Granada

Los detalles El presunto autor de la agresión con un gancho de pesca en Lancha del Genil se entrega a la Policía Nacional tras negociar con los agentes su entrega voluntaria.

El hombre señalado como presunto autor de la agresión ocurrida el pasado lunes en Lancha del Genil, en la que un peatón fue atacado con un arpón de pesca y quedó inmovilizado contra una barandilla, se ha entregado voluntariamente en dependencias de la Policía Nacional tras una negociación con los agentes.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la entrega se produjo este miércoles. El hombre permanece actualmente en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, a la espera de que concluyan las diligencias policiales y sea puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.45 horas del lunes, cuando una unidad del Grupo de Apoyo de la Policía Local de Granada acudió a Lancha del Genil tras recibir un aviso por una presunta agresión. Una pareja cruzaba correctamente por un paso de peatones cuando un turismo estuvo a punto de atropellarla. El peatón recriminó al conductor su maniobra y, según el relato policial, esperaba que este se disculpara.

Sin embargo, el conductor salió del vehículo, abrió el maletero y sacó un gancho metálico de pesca con el que se dirigió hacia el peatón. Durante la agresión, le clavó el gancho en uno de los brazos y, utilizando el propio mango del objeto, lo dejó inmovilizado contra una barandilla.

La situación obligó a movilizar a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Granada. Estos últimos tuvieron que utilizar una cizalla para cortar el gancho y liberar al herido, que fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario con parte del objeto metálico todavía incrustado en el brazo, donde se procedió a su extracción.

La investigación quedó en manos de la Policía Nacional, cuyos agentes iniciaron las gestiones para localizar al presunto autor. Finalmente, tras mantener una negociación con él, lograron que se entregara voluntariamente en dependencias policiales.

El hombre permanece en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental mientras concluyen las diligencias y a la espera de pasar a disposición judicial.

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