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Tragedia en Francia

Investigan la muerte a tiros de cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en Francia

Los detalles Los primeros indicios apuntan a que el padre de los niños, de seis y nueve años, les habría matado tanto a ellos como a su pareja, con la que estaba en proceso de divorcio, y luego se habría quitado la vida.

Imagen de archivo de la Policía francesa. Imagen de archivo de la Policía francesa.Agencia AP
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Cuatro miembros de una familia han muerto a tiros en el noreste de Francia en lo que los primeros elementos apuntan a una matanza cometida por el padre, que luego se quitó la vida, según la prensa francesa.

El diario L'Est Républicain ha informado de que los hechos ocurrieron hacia las 20:00 hora local en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes de la localidad de Gy, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon.

Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de seis y nueve años.

De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida. Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy.

La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

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