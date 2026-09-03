Investigan la muerte a tiros de cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en Francia

Los detalles Los primeros indicios apuntan a que el padre de los niños, de seis y nueve años, les habría matado tanto a ellos como a su pareja, con la que estaba en proceso de divorcio, y luego se habría quitado la vida.

En el noreste de Francia, cuatro miembros de una familia han fallecido en un suceso que apunta a una matanza perpetrada por el padre, quien posteriormente se suicidó. Según el diario L'Est Républicain, el incidente ocurrió en Gy, en el departamento de Haute-Saône, en un área con caravanas y casas rodantes. La Gendarmería halló los cuerpos de un hombre, su esposa en proceso de divorcio, y sus hijos de seis y nueve años. El hombre habría utilizado un fusil para cometer los crímenes. La justicia ha iniciado una investigación por homicidio voluntario para esclarecer los hechos.

Cuatro miembros de una familia han muerto a tiros en el noreste de Francia en lo que los primeros elementos apuntan a una matanza cometida por el padre, que luego se quitó la vida, según la prensa francesa.

El diario L'Est Républicain ha informado de que los hechos ocurrieron hacia las 20:00 hora local en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes de la localidad de Gy, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon.

Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de seis y nueve años.

De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida. Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy.

La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

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