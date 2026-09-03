Tragedia en Francia
Investigan la muerte a tiros de cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, en Francia
Los detalles Los primeros indicios apuntan a que el padre de los niños, de seis y nueve años, les habría matado tanto a ellos como a su pareja, con la que estaba en proceso de divorcio, y luego se habría quitado la vida.
Resumen IA supervisado
En el noreste de Francia, cuatro miembros de una familia han fallecido en un suceso que apunta a una matanza perpetrada por el padre, quien posteriormente se suicidó. Según el diario L'Est Républicain, el incidente ocurrió en Gy, en el departamento de Haute-Saône, en un área con caravanas y casas rodantes. La Gendarmería halló los cuerpos de un hombre, su esposa en proceso de divorcio, y sus hijos de seis y nueve años. El hombre habría utilizado un fusil para cometer los crímenes. La justicia ha iniciado una investigación por homicidio voluntario para esclarecer los hechos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Cuatro miembros de una familia han muerto a tiros en el noreste de Francia en lo que los primeros elementos apuntan a una matanza cometida por el padre, que luego se quitó la vida, según la prensa francesa.
El diario L'Est Républicain ha informado de que los hechos ocurrieron hacia las 20:00 hora local en unos terrenos en los que están instaladas caravanas y casas rodantes de la localidad de Gy, en el departamento de Hauge Saone, a medio camino entre Dijon y Besançon.
Los cuerpos encontrados por la Gendarmería son los de un hombre, una mujer con la que estaba en proceso de divorcio, y los hijos de seis y nueve años.
De acuerdo con la versión de los hechos recopilada por el periódico, el hombre mató con un fusil a los otros tres miembros de la familia antes de utilizarlo para quitarse la vida. Al lugar de los hechos acudieron el fiscal de Vesoul y el alcalde de Gy.
La justicia ha abierto una investigación por homicidio voluntario para tratar de esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.
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