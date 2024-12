Más de 2.000 personas disputan la maratón de Valencia con un homenaje a los afectados de la DANA

Este domingo, en la maratón de Valencia han corrido por y para los afectados de la DANA. La tragedia ha marcado esta cita deportiva con casi medio siglo de historia y han sido múltiples los detalles que han tenido organizadores, corredores y aficionados con todos los afectados por el temporal.

Una maratón que se entendía de una forma especial. En los carteles estaban presentes todos los pueblos afectados y muchos corredores emprendían la marcha con senyeras. El que no, lo hacía con camisetas en memoria de los afectados. "Es una camiseta que dice 'Que el tiempo no borre lo que un día cubrió el barro'. Es para que no caiga en el olvido", comenta un joven.

42 kilómetros y no todo ha sido un camino llano para estar aquí. Algunos inscritos pertenecían a las localidades afectadas y no han acudido a la carrera: "Hay muchos corredores que no han venido porque estaban afectados". "Yo creo que los que al final han venido hoy a correr lo han hecho por todos los que no pueden", añade una chica.

Y porque algunos corredores cargan hoy un peso extra: "Es muy difícil entrenar en esta situación. En nuestros lugares, Alaquàs, Paiporta, Torrent, Aldaia... no se puede correr. Es un sentimiento muy profundo de dolor y de gratitud".

Es la maratón más solidaria que nunca, la que también dará un buen primer impulso económico a la zona después de la DANA. La meta, la de la maratón, la ha ganado Sebastian Sawe, se ha colgado una medalla cuya cinta está hecha por una sedería valenciana arrasada por el barro.