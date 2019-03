Más de 100.000 enfermos de hepatitis C serán tratados con los nuevos fármacos

Novedades importantes para los enfermos de Hepatitis C

Novedades importantes para los enfermos de Hepatitis C. El nuevo Plan Estratégico contempla ampliar el número de afectados a los que se administrará el Sovaldi, incluso a los que no estén graves. Aún no se ha explicado cómo se pondrá en marcha pero el Ministro de Sanidad ya anuncia que habrá medicinas para más enfermos. En concreto, unos 100.000 enfermos de hepatitis C serán tratados con los nuevos fármacos.