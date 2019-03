Mari Ángeles lleva dos años esperando una operación: "Estoy en una lista de castigo por haber rechazado los hospitales privados"

Mari Ángeles tiene listesis lumbar, una vértebra se le desliza hacia adelante sobre la inferior, y hace dos años que espera para operarse. "Siempre estoy con dolor, mi vida es ir a trabajar y volver a casa al sofá, no tengo ninguna actividad más", cuenta.

Enferma crónica prácticamente desde la adolescencia, su historial médico recoge numerosos pasos por el quirófano. En diciembre de 2013 debía haber sido operada, pero hasta el día de hoy sigue esperando porque no quiso que le derivaran a un hospital privado.

"Me dicen siempre que las listas están muy llenas, que hay mucha gente y que si me encuentro mal puedo irme a algún hospital privado", explica. Mari Ángeles quiso ser intervenida en su hospital de referencia, el Gregorio Marañón, algo que le ha llevado a esta situación de espera interminable, y ella comenta que "me dicen siempre que no lo dude, que estoy en una lista de castigo por haber rechazado los hospitales privados".

Según los últimos datos, publicados en Junio por la Consejería de Sanidad de Madrid ahora mismo hay 35.829 personas que voluntariamente han preferido mantenerse en lista de espera para ser intervenidos en el hospital de su elección. El tiempo medio de espera para estos pacientes está en 110 días, sin embargo hay 1.509 madrileños que llevan más de un año esperando para ser intervenidos.

Desde la Consejería de Sanidad señalan a laSexta noticias que estas cifras no han variado en relación a las de hace un año y que las esperas de más de un año corresponden en todos los casos a estas personas que han preferido no ser derivadas a otros centros.