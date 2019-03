La marea blanca y los enfermos de Hepatitis C, unidos en la lucha por una sanidad digna

MANIFESTACIÓN EN MADRID CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

La marea blanca vuelve a las calles de Madrid para protestar por los recortes en sanidad. En esta ocasión les han acompañado los enfermos de Hepatitits C, de fibromialgia y representantes del Partido Socialista de Madrid. Se han reunido para lanzar un mensaje al gobierno "no a la privatización de la Sanidad Pública". También han criticado la gestión que el ejecutivo está haciendo en los tratamientos de la Hepatitis C.