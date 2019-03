El maltrato animal visto a través de los ojos de un perro callejero

World For All Animal Care & Adoptions es una organización de Bombay, en la India, orientada a mejorar el bienestar de los animales mediante las adopciones. Para ello denuncia, con un impactante vídeo, el día a día de uno de los 250.000 perros abandonados que hay en las calles de Bombay. Una cámara a la altura de la visión del can muestra la crueldad con la que son tratados los animales en este país, aunque la ONG ha aclarado que en la grabación del vídeo ningún animal se ha visto afectado ya que todo se hizo a través de la edición.

