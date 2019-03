Madrid mantiene para este sábado la prohibición de aparcar en la zona centro

El Ayuntamiento de Madrid mantiene la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y vías de acceso a la capital, y la prohibición de aparcar en la zona de estacionamiento regulado (SER) a los no residentes, pero no será hasta las 21.00 como en días laborables, sino solo hasta las 15.00 al ser sábado.

Es el tercer día consecutivo que el Consistorio aplique ambas medidas, incluidas en el denominado 'escenario 2' del protocolo contra episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) que entró en vigor en marzo, cuando Ana Botella (PP) estaba al frente de la Alcaldía.

El Ayuntamiento aclara que el domingo, aunque persista la polución, no habrá restricciones al aparcamiento de no residentes porque los domingos y festivos no hay zona de estacionamiento regulado, por lo que no están operativos los parquímetros, aunque sí seguirá activada la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30.

Como en días pasados, la EMT y el metro reforzarán sus servicios para intentar responder a la mayor demanda de viajeros. El Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público para desplazarse por el centro de la ciudad durante todo el puente de la Constitución, periodo de alta concentración de peatones y conductores en las calles.

Además, cortará el acceso de vehículos al centro de la ciudad cuando sea "necesario" para evitar que se colapse. Por ello, solicita a los madrileños que tengan en cuenta en sus desplazamientos que se pueden producir cortes de tráfico tanto por saturación de los accesos a los estacionamientos, como por la intensidad de la circulación.