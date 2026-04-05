La madre de un joven de 13 años que sufrió "tres días de violaciones" por sus compañeros en el colegio: "Ninguno entró en la cárcel"

"La profesora nos decía que Sergi jugaba con los otros niños, pero él dijo que en la pradera sufrió tres días de violaciones en las que le pusieron un palo", explica la madre de un menor violado en el colegio.

Pilar, madre de Sergi, recuerda en este vídeo del documental 'Vulnerables' cómo su hijo fue víctima de bullying y abusos sexuales con 13 años por compañeros de colegio de 14 y 15 años. El joven, que ahora tiene 20 años, "tiene una capacidad intelectual de 135, y era un niño vulnerable y sensible", explica Pilar, que destaca cómo mientas "en casa era muy hablador", cuando salía a la calle le costaba más.

"Empezó al instituto con 12 años y, por la tarde, hacía extraescolares, como cualquier niño", explica Pilar, que recuerda cómo todo "empezó en mayo de 2018": "Vimos que en casa nos faltaban cosas como joyas o dinero, no lo entendíamos". "Me llamó mucho la atención de que iba por la calle todo encogido y un día llegó con sangre en el codo y rayas en a espalda, le pregunté y decía que era del fútbol sala", explica.

"Empezamos a ver que Sergi tenía pesadillas y no estaba tan hablador, veíamos que algo pasaba", recuerda la madre del joven, que, incluso, recuerda una impactante conversación con su hijo: "En Navidad le pregunté qué queria y dijo que nada porque ya había robado bastante". "Nos explicó que sufría bullying, que se quedaba solo en clase y que la profesora de catalán le decía que saliera al patio, pero le estaban esperando y se lo llevaban a un sitio apartado y los presuntos agresiones le humillaban", recuerda la madre de Sergi.

"Es una impotencia total, como padre es lo peor que te puede pasar", afirma Pilar, que recuerda cómo mientras la profesora les decía que "Sergi estaba muy bien y que jugaba con los otros niños", su hijo le desvelo que "en la pradera había sufrido tres días de violaciones": "El 30 octubre y el 5 y 6 de noviembre".

"Nos contó que había 11 chicos, seis chicos arriba riéndose y cinco abajo actuando", explica Pilar, que destaca que a su hijo "le bajaron los pantalones primero" y también "le pusieron un palo". "Cuando te lo cuentan parece increíble y fuimos a denunciarlo", explica Pilar, que lamenta que "el proceso judicial de Sergi haya tardado siete años": "De los 11 presuntos agresores solo cogieron a 4".

"Han recurrido a Fiscalía de Menores, a la Audiencia... todos los han denegado y ahora están pidiendo clemencia a un juez para que les perdone y no ir a prisión", explica Pilar, que señala que, incluso, "Sergi dijo que uno estaba grabando": "Para él era la humillación de que lo viera todo el mundo, pero el vídeo nunca se ha encontrado, lo debieron de borrar".

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.