La mujer entra en la clase. Su hijo le espera fuera. Mientras, la profesora mira con sorpresa la escena. "Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces", grita la mujer enfadada. Esto fue solo el inicio de la violenta escena que se vivió en un colegio en Argentina, en el CEM 1 de General Roca (Río negro).

Como se puede ver en el vídeo que aparece a continuación, la mujer preguntó a su hijo, Benjamín, quiénes le estaban acosando y él señaló a un grupo de alumnos al final de la clase. Acto seguido, la mujer fue corriendo hasta el final de la clase y empezó a golpear al chico que se apoyaba en la pared. Al segundo, el resto de alumnos fueron a separarles mientras otros grababan lo sucedido.

Según recoge el medio Vía Szeta, el hijo de la mujer tiene dos antecedentes por agredir a dos profesores del centro. Además, señala que también ha pegado a algún alumno en otra ocasión. La situación es tan tensa que los estudiantes del centro han organizado una manifestación para que el estudiante no vuelva al centro.

Al mismo tiempo, la madre del estudiante agredido por la mujer ha explicado al citado medio que Benjamín no sufre bullying sino que es él quien acosa a las compañeras. "Ni siquiera es compañero de mi hijo, es dos años más chico. Vive peleando. Con mi hijo se peleó hace dos semanas en la calle, y después lo amenazó llevando cuchillos al recreo", relata la madre de la víctima. Los padres del centro ya ha interpuesto varias denuncias contra la mujer que pegó al alumno, señala Vía Szeta.

Por su parte, la madre del alumno ha asegurado en una entrevista para el citado medio que se arrepiente de lo sucedido. "No justifico mi accionar. La situación me desbordó pero no es nueva. A mi hijo le pegaron entre cuatro compañeros y llegó a casa un día ensangrentado", relata ella misma en el vídeo subido a Twitter por Telefe Noticias. Así, denuncia que el centro estaba al tanto de la situación y que no ha hecho nada para remediarla.