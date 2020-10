Durante un mes, los Médicos Residentes de Cataluña han cortado calles, han gritado e incluso se han desnudado para que su situación se dignifique y que se acaben las jornadas maratonianas.

A esas jornadas interminables Francis Carreras se han enfrentado más de una vez: "En una semana he llegado a hacer 87 horas, y he hecho guardias de 24 horas, tras las que después tenía que atender a gente. Es un infierno", ha confesado.

Una situación que quizá ya no tengan que volver a sufrir porque desde este colectivo afirman que ha llegado a un preacuerdo con la Generalitat para que no estén obligados a hacer más de cuatro guardias al mes.

Además, cada médico adjunto solo se podrá encargar de un máximo de cuatro residentes. "A mí me ha tocado atender a gente sin poder consultarle nada a mi adjunto. Y eso es una responsabilidad que no me debería tocar, porque yo acabo de sacar la carrera y cobro muy poco", ha explicado Andrea Grau.

Además, se obligará a que tengan descansos de 12 horas entre jornadas, y de 36 horas al menos una vez a la semana. Asimismo, mejoran los sueldos: desde ya un 5% más para todos; y a partir del año que viene, este incremento aumenta: hasta un 7 y un 8,5% según los años de residencia.

Un incremento necesario para Alex Mayer, que afirma que cobra 1.000 euros: "Soy precario, después de haber tenido notazas en el bachillerato, haber estudiado seis años, haberme sacado una oposición... no es justo".

Por eso ven con buenos ojos las mejoras, pero estarán atentos para que se cumplan porque si no volverán a la lucha en la calle.