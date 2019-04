Los 12 agresores de la menor de ocho años apaleada en Palma responderán ante la Policía por los hematomas y los golpes que le propinaron durante la hora del recreo

Los 12 agresores de la niña de ocho años apaleada en Palma de Mallorca prestarán declaración ante la Policía. No era la primera vez que ocurría, según la familia, que lamenta la despreocupación del centro.

"La profesora salió y le dijo que había ocurrido una trifulca en el patio pero que la niña estaba bien, porque como no es una niña que se queje ni llore ni nada, pues estaba bien", asegura un miembro de la familia de la menor.

Expertos en prevención del acoso escolar señalan que solo se actúa cuando ya se ha producido la agresión y que los castigos que se aplican no funcionan. "La sanción que se hace a esos niños es una sanción punitiva que no funciona. Al niño se le expulsa a su casa dos o tres días pero no es suficiente", explica Enrique Pérez, de la Asociación de Prevención contra el acoso escolar.

Algunos padres del centro, indignados, denuncian que otros niños tienen miedo de volver a clase. "Cuando vio por la tele lo que había pasado me dijo que no quería volver al colegio", cuenta una madre cuyo hijo está matriculado en el mismo centro.

En Baleares, la Consellería de Educación recibió el curso pasado más de 130 denuncias por acoso escolar, una lacra que sigue repitiéndose en muchos centros, según denuncian algunos organismos, porque el sistema es ineficaz. "Dicen que ya existen protocolos pero son demasiado genéricos, lentos y burocráticos", afirma Enrique Pérez.

Tras este episodio, padres y asociaciones llaman una vez más a no bajar la guardia ante posibles casos de acoso escolar.