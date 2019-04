Una niña de 8 años recibe una paliza de 12 compañeros por coger un balón con el que jugaban en el recreo

Agredida por 12 compañeros de colegio, todos mayores que ella. Todo ocurrió cuando la niña, de 8 años, cogió la pelota con la que estaban jugando los compañeros, momento en el que "le daban patadas, se le subieron encima, le dieron con la cabeza en el suelo", según afirma su abuela.

La menor, que no quiere volver al colegio, se recupera ya en su casa tras un día hospitalizada, pero ha resultado dañada por los golpes, ya que tiene desprendimiento en el riñon, fisura en las costillas y orina sangre.

Su familia está indignada porque no había ningún profesor en el patio, y a pesar de las quejas posteriores de la niña, el colegio tardó en informarles sobre lo sucedido. Jéssica, hermana de la menor agredida, explica que que no les dijeron nada, y que "la profesora no estaba en el patio". "Mi hermana la de 12 me dijo que la llamaban gorda y le daban patadas", añade.

Padres de otros niños han intentado pedir explicaciones al centro que no les han dejado entrar e incluso ha tenido que intervenir la Policía.

Colectivos contra el acoso escolar denuncian que en muchos colegios sigue fallando la prevención. Enrique Pérez, de AEPAE, explica que "no sólo es el centro el responsable, no hay protocolos preventivos".

La Consellería de Educación ha ofrecido a la niña atención psicológica y un cambio de centro si lo quisiera. El colegio, por su parte, ha asegurado a la familia que no descartan expulsar a los agresores.