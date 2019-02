Los 1.000 motivos para ir a la huelga feminista: "Mi cuerpo no se toca, no se viola y no se mata"

Porque sigue habiendo voces que piden recortar nuestros derechos. Porque la sociedad ha normalizado la violencia contra nosotras.

Si hay uno por mujer, con el lema de '1.000 motivos' para la huelga feminista, se van a quedar cortas.

"Mi cuerpo no se toca, no se viola y no se mata", dice una mujer mientras muestra un papel con sus motivos para ir a la huelga.

"Porque ser mujer deje de ser causa de pobreza", apunta otra.

Es la primera acción para recordar en la calle que queda exactamente un mes para celebrar la segunda huelga general de mujeres en España. Porque, dicen, nada o poco ha cambiado en un año.

"Vamos avanzando a paso de tortuga", afirma Victoria Castrillón, de la plataforma Lucero 8M.

"Hay muchas cosas por las que luchar, como la ley de extranjería o la cultura patriarcal", señala Cristina del Valle, del Colectivo Feminista de Distrito La Latina

Consiguen visualizar en la calle las razones: "52 años de esclavitud, tener un marido celoso y posesivo", dice una mujer que se manifestará el día 8 de marzo.

Además de los muros, llenan las redes sociales con la etiqueta #1000motivos, que se puede visibilizar en cualquier rincón con un ordenador, una impresora, y unas tijeras. Para que, se secunde o no la huelga feminista, no haya quien ignore por qué se hace.