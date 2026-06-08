León XIV pide responder a la "plaga" de los abusos en la Iglesia "con escucha, verdad, justicia y reparación" a las víctimas

¿Por qué es importante? El papa ha salido en defensa de quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ante lo que ha reclamado que se actúe.

El Papa León XIV ha instado a los obispos españoles a responder con "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes han sido heridos por miembros del clero, calificando este problema como una "plaga". Durante su discurso en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el Pontífice enfatizó la importancia de la prevención y la cultura del cuidado, subrayando que cada persona herida debe encontrar escucha sincera y caminos de sanación. Además, León XIV destacó que el patrimonio de la Iglesia debe ser un instrumento de diálogo y que la fuerza de la Iglesia proviene de la santidad y comunión de sus miembros, no de la grandeza de sus medios.

El papa León XIV ha pedido a los obispos españoles que respondan con "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a las víctimas de abusos, sobre quienes ha dicho que "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

Así lo ha expresado este lunes el pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán.

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha expresado el papa.

Según el pontífice, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado". "Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha subrayado.

Por otro lado, León XIV ha indicado que "ahora la consigna debe ser" que el patrimonio de la Iglesia "sea siempre instrumento y oportunidad de diálogo" con aquellos que encuentran en el camino. "Como sucede a los peregrinos del Camino de Santiago, en nuestro viaje podemos encontrarnos con esas inmensas planicies castellanas, vacías a nuestros ojos", ha señalado.

"Los pocos encuentros de estos peregrinos con algunas personas mayores o con trabajadores extranjeros, pueden ser una metáfora de muchas situaciones sociales que por desgracia se perciben en algunas de vuestras realidades eclesiales. No es la primera vez que España enfrenta una situación análoga: en el pasado, por ejemplo, cuando la Iglesia tuvo que reconstruir su presencia en las franjas de tierra quemada, surgieron modelos de evangelización que después se exportaron a América y que pueden ayudarnos aquí en nuestra misión", ha aseverado.

Además, el pontífice ha recalcado también que "la fuerza de la Iglesia" no nace de la "grandeza de los medios", sino de la "santidad de sus hijos, la comunión de sus pastores, la fidelidad humilde de quien se deja guiar por el espíritu".

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