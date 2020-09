El sumario ha revelado varias las pruebas que incriminarían al 'Rey del Cachopo' en la muerte de su pareja, Heidi Paz. Entre los hallazgos, el escrito recoge la aparición de sus huellas en el bote de sosa cáustica con la que habría quemado el cuerpo de la víctima.

La pareja de César Román aparece en numerosas fotografías con un arma en la mano meses antes de morir. Una de ellas, en la que contiene una pistola, fue tomada dos meses antes de su asesinato y localizada en uno de los teléfonos móviles de Román, más conocido como el 'Rey del Cachopo'.

En el sumario también se registra una carta enviada por el propio 'Rey del Cachopo' desde la cárcel al juzgado. En ella afirma que Heidi habría participado en varios robos a narcotraficantes, lo que podría dar pie a que su muerte fuera un 'aviso'. Sin embargo, para la acusación y la Fiscalía hay elementos que apuntan claramente al detenido.

Una de las pruebas más llamativas data del 5 de agosto, César Román pidió un taxi desde su piso en Vallecas hasta la nave de Usera, donde ocho días después encontraron el cuerpo sin vida de Heidi.

En su viaje llevaba una maleta, y la Policía cree que se trataría de la que encontraron con el torso desnudo de la mujer en su interior.

El sumario también recoge todo tipo de detalles de la nave en la que se halló el cadáver. Por ejemplo, la fotografía de un cuchillo encontrado a escasos centímetros de donde apareció la maleta y del mismo tipo que los que el 'Rey del Cachopo' empleaba en sus sidrerías. Además, los investigadores hallaron un bote de sosa cáustica con sus huellas.

Sin embargo, las fechas, según la defensa, no encajan. El abogado de Román defiende que la fecha de la muerte no encaja con el hallazgo del torso. El acusado también ha insistido siempre en su inocencia ante las cámaras, e incluso en una carta que escribió a la madre de la víctima en la que afirmaba no ser "un monstruo".