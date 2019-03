Contratos de cinco años y tres meses de fianza: las claves de la nueva Ley de alquiler, en vídeo

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya adelantó el pasado mes de noviembre en el programa El Objetivo la intención del Gobierno de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que será publicado en el BOE y entrará en vigor este mismo sábado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ábalos ha destacado que el Real Decreto-ley "recoge la ambición de empezar a hablar de política de vivienda". Sin embargo, ha reconocido que "no suple ni completa toda la política de vivienda". Es importante destacar que la ley no interviene en los precios y no tendrá carácter retroactivo.

El ministro ha puesto especial hincapié en "el drama de los desahucios" que crecen a un ritmo anual del 5%. Y ha especificado que el 42% de los hogares destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler y los gastos asociados. Un dato realmente preocupante.

Desgranamos las medidas más importantes a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de alquiler en España tanto si eres inquilino como si eres propietario:

1- La prórroga obligatoria de los contratos de alquiler será de cinco años o siete si el arrendador es persona jurídica.

2- Se limita a tres mensualidades la fianza exigida. Un mes de fianza establecido por ley y dos mensualidades de garantía adicional.

3- Si el arrendador es una persona jurídica, es quien debe asumir los gastos de gestión inmobiliaria y también de formalización del contrato.

4- Las comunidades de vecinos pueden limitar o condicionar el alquiler turístico en su edificio por mayoría cualificada de 3/5 partes

5- Mayor coordinación en caso de desahucio entre los servicios sociales y los tribunales para buscar una alternativa para la persona desahuciada.

6- Medida fiscal. El propietario y el inquilino podrán no tener que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados cuando firmen y registren un contrato de alquiler oficial.

Además, se han presentado varias medidas en las que se compromete al gobierno como la movilización de suelo público para realizar viviendas sociales.