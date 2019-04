Las cámaras de seguridad captan cómo un conductor arrastra a otro coche para aparcar en una plaza de minusválidos

Después de cometer la infracción, el conductor fue recriminado por su actitud por otra persona a lo que respondió: "¿y que?", según informa el 'Daily Mail'.

Las cámaras de seguridad de una calle de Londres captaron como el infractor no dudó en golpear y arrastrar otro coche, ya que la plaza le parecía pequeña y el coche no entraba en el aparcamiento.

El coche de Sammie Hambrook fue la desafortunada víctima del intento fallido de aparcamiento. "No noté que mi coche había sido golpeado hasta que una señora en la silla de ruedas me dijo que el hombre había golpeado mi coche y lo empujó", explicó Hambrook. La identidad del conductor es desconocida y no está claro si tiene alguna minusvalía.