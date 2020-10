La madre de Antonio, Mercedes, supo que su hijo había muerto cuando llegó a su casa el 16 de agosto: "Me vine a Valencia pensando que mi hijo estaba hospitalizado y entonces mi marido me dijo 'nena, no preguntes más, a Antonio lo han matado'".

Mercedes ha asegurado en la sexta sesión del juicio que su nuera, la viuda negra de Patraix, ni se acercó a ella, ni la "miraba" y estaba "con la cabeza agachada" tras el asesinato. También ha asegurado que les extrañó mucho la versión del robo: "Pero a ese garage van a entrar a robar, a las siete y media de la mañana en una tercera planta, es que ni me lo creía".

Ha contado al juez que a pesar de las dos infidelidades previas a la boda, ella siempre vio a una pareja feliz: "Dos días antes de matarlo estaban los dos en mi casa besándose en el salón, mi hijo estaba súper enamorado de ella".

Una versión que choca con lo que le contaba Maje a su madre, que asegura que "no era vida lo que ella estaba viviendo con Antonio". Una madre, confidente, que desconocía que su hija tenía otras relaciones: "No me imaginaba que eran sexuales".

A Salva sí lo conocía, coincidió con él una vez y no le gustó. "Le dije 'nena este hombre lejos'", asegura que le dijo a su hija Maje. Es la misma versión que ha dado la que fue compañera de celda de Maje, Martina, testigo sorpresa en la sesión de hoy.

Sobre la herencia tampoco se han puesto de acuerdo. Los familiares de Antonio apuntan que el día siguiente ya estaba hablando de dinero y la defensa de Maje ha intentado desmontar el móvil económico.