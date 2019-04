La peor sequía desde 1995 da paso a unas lluvias sin precedentes desde 2010

El temporal arrecia y los ríos no pueden más. En Navaluenga, Ávila, el río Alberche se ha quedado a la altura de la entrada a las casas y los vecinos no dan crédito: "Hacía muchísimos años que no veíamos tanta agua como ahora".

El río ha incrementado 40 veces su caudal en sólo 48 horas y se espera que las lluvias vayan a peor. En Extremadura la situación no es mucho mejor, tres personas han tenido que ser rescatadas en Badajoz al quedar atrapadas en un vehículo por la crecida de un arroyo. En la cuenca del Duero, tres ríos están en nivel de alarma y otros 14 en alerta por desbordamientos.

La peor sequía desde 1995 ha dado paso a unas lluvias sin precedentes desde el año 2010. En el centro de la Península han caído 700 litros de agua por metro cuadrado durante este temporal

La borrasca no da tregua: vuelven las lluvias con fuerza, por lo que hay que seguir muy pendientes del caudal de los ríos.