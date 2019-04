Ríos desbordados, olas de cinco metros, fuertes vientos… las consecuencias de la borrasca Félix

Ya son 13 días lloviendo en la provincia de Ávila y los ríos no aguantan más. El de Alberche, en Navaluenga, se ha desbordado por completo. Este jueves no alcanzaba ni los nueve metros cúbicos por segundo y ahora tiene más de 300. No es el único: en la Cuenca del Duero, tres ríos principales están en alerta máxima por desbordamiento.

Es una de las consecuencias de la borrasca Félix que también ha arrasado un chiringuito en Huelva. Aquí ha llovido más que en todo el invierno y el otoño juntos. Es el mayor episodio de lluvias desde 2010. Ha causado estragos y ha convertido carreteras en ríos, como en el municipio de Hoyos, en Cáceres.

Félix se acerca ahora a Galicia. Esta mañana el viento ya superaba los 100 kilómetros hora y las olas han alcanzado hasta los cinco metros y podrían llegar hasta los 10 a partir de la medianoche. Es la peor borrasca del invierno. Todas las comunidades autónomas, salvo las Canarias, entrarán en alerta por vientos.