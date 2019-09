Pisos vacíos en barrios de lujo. Su objetivo, joyas y dinero. Es el 'modus operandi' de la mafia georgiana que se dedica a robar pisos en Barcelona.

Carlos Quílez y el programa Aruser@s han logrado entrevistar en exclusiva a uno de los jefes de la mafia georgina. Asume ser el autor del robo de la casa de Shakira y Piqué y de otros muchos asaltos.

Yuri, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que actúan en España porque les resulta fácil y cómodo. "La Policía es buena, hacen bien su trabajo. Los agentes son más humanos que la Policía de Georgia. Pero, en España es más fácil salir de la cárcel", apunta ante las cámaras del programa.

"En España es más fácil salir de la cárcel"

Explica que eligen sus objetivos en barrios buenos, "pisos de lujo donde hay dinero" y señala que tienen diversas formas de preparar los golpes. Realizan la vigilancia de los pisos entre semana y prefieren entrar a robar durante el fin de semana.

"Paseamos hasta que los pisos están vacíos. No nos gusta que haya gente dentro"

"Paseamos hasta que los pisos están vacíos. No nos gusta que haya gente dentro. Ponemos unas 'cositas' en la puerta, si no la abren decidimos actuar", añade Yuri, que en estos momentos ya no se encuentra en España.

Durante el atraco, el objetivo son las joyas y el dinero. "Aquí tenemos ya a nuestros compradores de oro que pagan a 18 euros el gramo".

El hombre también detalla la estructura piramidal por la que se rige la organización criminal. Pautas y órdenes que deben seguir si no quieren ser asesinados. "La mitad del dinero lo mandamos a nuestras familias, la otra mitad a los jefes de nuestra mafia. Si no lo hacemos seremos castigados con la muerte", añade.