La madre de Yéremi Vargas, en el juicio a Antonio Ojeda por otro abuso: "Quiero que me vea la cara"

Antonio Ojeda, el principal sospechoso de la desaparición de Yeremi Vargas. Su madre lo miraba cuando ha entrado en la sala, es la primera vez que los dos se ven cara a cara. "Quiero verle la cara, llevo nueve años esperando y quiero que él me vea, que estoy aquí esperando una respuesta", señalaba Ithaisa Suárez, madre de Yéremi.

Ojeda se ha sentado en el banquillo acusado de violar a un menor de nueve años. Una imputación de la que se ha declarado inocente: "Yo eso no lo he cometido, eso es incierto. Yo a ese niño no lo he conocido de nada". Pero el menor sí que lo ha reconocido a él. Su madre ha explicado las graves secuelas que sufrió el niño después de la violación: "Gritaba por la noche, tenía pesadillas".

Para Ojeda fue su amigo 'El Tani', el único responsable. El mismo al que también acusa de la desaparición de Yéremi. Un caso que sigue investigándose, de momento sólo hay indicios que inculpan Ojeda como sus declaraciones incoherentes o el hecho de ser el propietario del coche en el que presuntamente subió el menor.

El fiscal pide para Ojeda 13 años de prisión por la violación al menor de nueve años. La madre de Jeremy confía en que durante el juicio se venga abajo y en algún momento confiese dónde está su hijo.