La Junta ha autorizado la celebración de la corrida en la plaza de Toros de Baza (Granada), con Enrique Ponce en el cartel, junto con El Fandi y Emilio de Justo, tras el pertinente informe de Salud y Familias, en contraposición con la solicitud que realizó en su día el Ayuntamiento pidiendo que se suspendiera para evitar aglomeraciones en prevención frente al coronavirus.

Fuentes de la Junta han detallado que tras tramitarse la petición de autorización ante Espectáculos Públicos, la Delegación del Gobierno andaluz en Granada, en el marco de sus competencias, la ha autorizado tras haber recibido el informe analizando que los protocolos marcados por las autoridades sanitarias se puedan cumplir, en relación con la distancia social, el aforo, o la separación entre asientos.

Riesgo moderado

El informe, según fuentes consultadas en Salud, apunta a la existencia de un "riesgo moderado" siempre que se cumplan todas las medidas estipuladas, comprobadas a su vez por los inspectores de la Junta.

El Ayuntamiento se opone

El Ayuntamiento de Baza había mostrado su oposición a la celebración del festejo, que, finalmente, se lleva a a cabo en la Plaza de Toros.

En una nota, el regidor de Baza, Pedro Fernández, explicó que "el desacuerdo a la celebración de la corrida de toros surge tras analizarla desde diferentes ámbitos y por parte de distintos profesionales, entre los que se encuentran los responsables del Area de Gestión Sanitaria Granada Nordeste, que nos han manifestado su opinión completamente contraria a su desarrollo".

Fernández detalló que "la inexistencia de eventos taurinos en otras provincias y las características de la plaza y su entorno pueden generar situaciones de peligro para la salud, entre las que se encuentran la confluencia de personas de diferentes provincias en un mismo espacio o la concentración de una multitud, entre otras circunstancias no deseables, ni adecuadas para prevenir los contagios por covid-19".

Mientras, en la capital granadina, hay anunciados dos festejos por la Virgen de las Angustias, el primero, el próximo 26 de septiembre, con Enrique Ponce, Curro Díaz, y Sebastián Castella, al que sigue una novillada sin picadores mixta, el 27.

La empresa organizadora, Puerta Grande, ha informado este pasado jueves que, para la corrida, por motivos técnicos ha sufrido cambios en lo que se refiere a la venta online de entradas.

IU pidió a la Junta que no autorizara el evento

IU pidió este viernes a la Junta de Andalucía que recapacitara y "no autorizara esta corrida de toros". Concretamente, el portavoz municipal de IU en Baza, Juan Ramón Gil van Gils, manifestó su apoyo a la posición manifestada por el ayuntamiento que "no estaba a favor de la celebración del evento, ya que la actual situación sanitaria no lo recomienda en absoluto".

Por su parte, el parlamentario de IU por Granada Jesús Fernández presentó diversas iniciativas en la institución andaluza "para que la Junta recapacitara ante la intención de autorizar el evento". Además, solicitó "copia del plan de seguridad y salud del mismo, así como de los informes que fundamenten la decisión final del ejecutivo".