'La historia de Pepe y Pepa' o cómo detectar la violencia de género desde el primer peldaño de la escalera

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"La violencia de género no es solo pegar y que la violencia sexual no es solo violar", así explica la socióloga Carmen Ruiz Repullo a los adolescentes que la violencia de género no empieza con las agresiones, sino con muchos otras actitudes que empiezan desde el nivel más bajo de la escalera hasta llegar a la agresión.