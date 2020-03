Nuevos contagios en Madrid que afectan a personas consideradas de riesgo: 8 ancianos de una residencia han dado positivo en coronavirus. También a dado positivo en el virus una trabajadora del centro. A esa residencia pertenecía la tercera víctima en España, una mujer de 99 años que murió este martes en el hospital Gregorio Marañón.

Su hija asegura que la mujer ingresó por una neumonía grave, después las pruebas confirmaron el positivo en coronavirus. La mujer ha acudido a la residencia a recoger los enseres de su madre, pero no ha podido acceder. Le han dicho que la residencia no estaba abierta, que no podía pasar y que le avisarían por teléfono cuando pudiera hacerlo.

La hija de la fallecida asegura estar preocupada. "He ido a visitarla, la he abrazado, nos ha tosido encima". Dice que pasó las últimas horas de vida de su madre junto a ella y que aún no le han realizado las pruebas de coronavirus.

"No nos dijeron nada, solamente nos dieron el papel y ahí pone que está infectada de coronavirus. Ingresó con neumonía fuerte de los dos pulmones", ha añadido ante los medios a las puertas de la residencia.