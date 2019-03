La hija de 11 años del matrimonio muerto en Loeches avisó en un súper: "Mi mamá está muerta y mi papá también"

Así lo ha indicado el alcalde de Loeches, Antonio Notario, que ha explicado que la niña bajó al supermercado y avisó a los empleados de que sus padres "se encontraban tirados en el suelo con sangre". Una testigo asegura que la niña llegó alertando de la situación: "Mi mamá está muerta y mi papa también. ¿Y por qué a mí? No sé por qué a mí".

Fueron los trabajadores del supermercado quienes dieron aviso a la Policía Local del que, según las primeras investigaciones realizadas, parece ser el decimotercer asesinato machista ocurrido en España en 2019.

El fallecido, de 47 años, tenía heridas de arma blanca en la muñeca, lo que indica que podría haberse suicidado tras matar a puñaladas a su mujer, de 39, según fuentes de la investigación.

Los dos hijos de la pareja, una niña de 11 años y un niño de 4, se encuentran ya bajo el cuidado de sus tíos que, al igual que los menores, han precisado de ayuda psicológica.

Hasta el momento no ha trascendido la hora del fallecimiento de la pareja, de la que no constaban denuncias por violencia de género. "Aún no sabemos si ha ocurrido a primera hora de la mañana o si fue de madrugada, cuando los niños se encontraban durmiendo, y si al despertarse es cuando la niña se ha encontrado lo ocurrido", ha señalado el alcalde.

Los fallecidos, de origen peruano, no eran muy conocidos en la localidad. Ella, de 39 años, residía en Loeches desde hacía aproximadamente un año, mientras que él llegó a la localidad "hace tres o cuatro meses", según ha precisado el alcalde.

Residían junto a sus dos hijos en la vivienda, ubicada en la calle José Sanclemente Rey, sobre el supermercado, y en el que una de sus persianas no ha llegado a subirse.

"Yo me encuentro todavía conmocionado, en shock, son cosas que no te esperas que puedan suceder en un municipio como Loeches en el que salvo las típicas cosas puntuales todos los vecinos tiene una buena convivencia", ha expresado el regidor.