La foto más nítida del mundo: con 195 gigapíxeles consigue capturar entera la ciudad de Shanghái

En Shanghái se han propuesto que busquemos a Wally o más bien que cotilleemos una de las ciudades más pobladas del mundo y en constante construcción. En una fotografía de 195 gigapíxeles se pueder ven unos obreros hablando en lo más alto de una de sus torres porque Shanghái, nunca descansa o tal vez sí, también aparece otro trabajador está en la hora del bocadillo.

La imagen ha pillado un repartidor en plena faena urgándose la nariz e in fraganti dos policías eligiendo el sabor de su helado. Muestra un caluroso día en Shanghái, en el que lo mejor es salir protegido con un paraguas o mejor dos iguales. Y visitar una exposición de Disney, con sus orejas y sus princesas y un brazo sin cuerpo. No se preocupen, también aparece toda una familia de superhéroes al rescate.

Aunque lo parezca, no están posando para una foto: en Shanghái son así. El móvil en la mano que no falte y más aún si pillan al fotógrafo de esta impresionante imagen de 195 gigapíxeles.

Tan impresionante como contemplar la ciudad desde el mirador de una planta 100. Es un día perfecto para, como un niño, perderse por la ciudad o prepararse para una boda y quien sabe si contemplar un Banksy o una Ruperta. Porque todo el mundo sabe, que en Shanghái hay, gran tradición española, con toro incluido.

Y no desesperen, no salten por el balcón si después de horas mirando no consiguen encontrar a Wally.