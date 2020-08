Una de las jóvenes que grabó el momento en el que ella y una compañera maltrataban y humillaban a una anciana en la residencia de Terrassa en la que trabajaban ha emitido un comunicado en sus redes sociales para disculparse.

Las dos trabajadoras, que han sido expedientadas y despedidas, no sólo grabaron las vejaciones sino que las compartieron en sus redes sociales, lo que suscitó las críticas y denuncias de muchos de los usuarios de Instagram que vieron las imágenes.

"Abre la pu** boca ya, vieja cascarrabias", se escucha decir a una de las trabajadoras. E insite: "La pastilla, te he dicho que te la tienes que tomar, ¿no lo entiendes? Si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duelen los pies, o la cabeza, te vas a jod**".

Ahora, una de ellas que acumula miles de seguidores en las redes sociales, ha grabado un nuevo vídeo para pedir disculpas a los familiares que se han podido ver afectados.

Asegura que no quiere justificarse y que es plenamente consciente del acto. "Quiero decir que voy a asumir las consecuencias y reconozco los actos", ha explicado antes de cerrarse la cuenta de Instagram de manera temporal.

Lo cierto es que familiares de internos de la residencia se han manifestado tras conocerse el vídeo denuncian que su conducta es imperdonable, imperdonable. Sobre el vídeo, que han podido ver los propios familiares de las víctimas, afirman que es "duro y despreciable".

lL hija y los nietos de la anciana van a llegar hasta el final del asunto y van a interponer una denuncia en los Mossos d'Esquadra. Aunque aseguran que el despido de las jóvenes les tranquiliza.

Por su parte, la Fiscalía ha abierto diligencias ya investiga a las trabajadoras por un presunto delito contra la integridad moral.

Además, el Govern de la Generalitat ha anunciado que se va a personar como acusación en todas las causas, al considerar que es una actitud "intolerable contra una persona mayor".