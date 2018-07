La Cultura Culinaria española aspira a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Una iniciativa de Allianz Global Assistance busca que la gastronomía española sea Patrimonio de la Humanidad y elegir las siete maravillas de nuestra cocina. No podía faltar, la paella valenciana de carne o de marisco, y si no se deciden hay una solución: la mixta. En España comer es un placer, "a mi me gusta todo ¿no ves qué buen cuerpo tengo?, bromea una mujer.

También hay otros clásicos como el jamón, tortilla de patata o la croqueta. Son 20 platos típicos que representan a España de norte a sur, y cada uno barre para su casa. "El pulpo a la gallega o las vieiras, pero porque soy gallega", comenta una chica.

El pulpo, siempre con un poquito de aceite y pimentón. "El típico pulpo que le gusta a la gente, sobre todo al turista, más bien tirando a blando", explica la cocinera de un restaurante.

Hay que complacer a los turistas porque casi 7 millones visitaron a España con la única intención de disfrutar de nuestra cocina. Estos visitantes también vienen en invierno a degustar recetas de puchero como el cocido madrileño. "Si nos quitasen el Sol, solo nos quedaría la gastronomía", comenta Chilo Rivero, propietario de un restaurante.

Hasta el 20 de agosto, cada persona puede votar por sus tres platos favoritos y contribuir a que la cocina española consiga ser patrimonio de la humanidad. Uno de los requisitos para ser Patrimonio de la Humanidad es lograr apoyo ciudadano.