La brutal y aplaudida reacción de una camarera contra un cliente que le tocó el culo

Emelia Holden, una camarera de 21 años, trabajaba en un local de Georgia (Estados Unidos) cuando uno de los clientes pasó a su lado. El hombre aprovechó el momento para pellizcar la nalga de la joven, cuya reacción ha dado la vuelta al mundo.

Emelia agarró a su acosar por detrás y lo lanzó contra el suelo, pese a la diferencia de peso. Aunque no ha querido desvelar todo lo que le dijo al hombre, Emelia sí ha revelado una frase: "No me importa quién seas, no tienes derecho a faltarme al respeto".

Una de sus compañeras llamó a la policía, que detuvo al agresor tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad del local. El acosador, de 31 años, estaba acompañado por la madre de sus dos hijas pequeñas cuando ocurrió el incidente.

Después de pasar dos noches en prisión, tuvo que pagar 2.500 dólares de fianza para salir de la cárcel y está acusado ante los tribunales de acoso sexual.