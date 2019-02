La asombrosa historia de Joaquina Benavente, una churrera de Alcorcón que ha llevado los famosos churros madrileños hasta Qatar

Joaquina Benavente, churrera de Alcorcón, es ahora maestra de churreros qataríes: "Me han tratado divinamente, no te puedes imaginar, he estado en un hotel cinco estrellas, me iban a recoger, me llevaban a los mejores restaurantes...".

Acaba de regresar de pasar dos semanas en Doha, fue la elegida por la Embajada para enseñar a los qataríes a hacer churros madrileños, en un nuevo local: "La inauguración muy bien, yo me vestí de chulapa para que vieran que los churros eran de Madrid".

Joaquina y sus churros han triunfado en Qatar pero, aunque la han tratado como una reina, ella deseando volver a la churrería San Vicente donde da de desayunar cada día a sus vecinos desde hace 20 años.

Aunque sus amigas estarían encantadas de que Joaquina volviese a Qatar, ella está segura de que no va a hacer falta: "Los dejé tres días de prácticas solos y la verdad es que funcionaba, que saben hacerlo".

Así que si quieren encontrarla mejor búsquenla aquí en la churrería San Vicente de Alcorcón.